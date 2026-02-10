Incidente meccanico al Politecnico di Torino: in azione i Vigili del Fuoco con il nucleo Nbcr

I Vigili del fuoco del comando provinciale di Torino sono intervenuti oggi al Politecnico di Torino, in corso Einaudi, per un’operazione di messa in sicurezza di una batteria coinvolta in un incidente meccanico. Sul posto sono intervenute tre squadre, tra cui il nucleo Nbcr, specializzato in rischi nucleari, biologici e chimici. Le squadre hanno trasferito l’elemento incidentato in un’area sicura e provveduto a delimitare la zona. Sono ancora in corso le operazioni di monitoraggio e messa in sicurezza.