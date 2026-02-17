Incidente nel bosco in provincia di Brescia: si taglia con la motosega, uomo muore dissanguato

Tragedia in provincia di Brescia, dove un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essersi ferito accidentalmente con una motosega mentre stava facendo legna in un bosco. La vittima, Bruno Ferrari, residente a Ome, si trovava poco distante dalla propria abitazione. A dare l’allarme sono stati i familiari che, non vedendolo rientrare, hanno ripercorso il tragitto fino a individuare la sua auto ferma sul ciglio della strada. L’uomo era accasciato sul volante, privo di sensi. I parenti, in contatto con la centrale operativa del Soccorso sanitario, hanno tentato le manovre di rianimazione. Nel girare il corpo per iniziare il massaggio cardiaco, si sono accorti di una profonda ferita alla gamba sinistra.

Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu e i carabinieri della stazione di Passirano. Secondo una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe ferito con la motosega e avrebbe cercato di raggiungere l’ospedale o di rientrare a casa per chiedere aiuto. Il copioso sanguinamento gli avrebbe però fatto perdere conoscenza mentre era alla guida. L’auto è finita contro il ciglio della strada. Per il 79enne non c’è stato nulla da fare.