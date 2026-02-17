Indonesia, alluvioni improvvise colpiscono la Reggenza di Gunung Kidul: rocce e fango dalla collina travolgono diverse località | VIDEO

Maltempo Indonesia, una delle aree più gravemente colpite è stata quella dei villaggi di Jono e Pule: decine di residenti costretti ad evacuare

Indonesia, inondazioni trasportano rocce e fango a Pule Tancep

Le forti piogge di oggi, martedì 17 febbraio, hanno causato inondazioni in diverse aree della zona settentrionale della Reggenza di Gunung Kidul, nella regione speciale di Yogyakarta, in Indonesia. I danni causati da questo disastro sono stati piuttosto ingenti. La squadra di risposta rapida (TRC) dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri di Gunung Kidul (BPBD) sta attualmente conducendo interventi e raccogliendo dati in ogni località. In base al monitoraggio preliminare, una delle aree più gravemente colpite è stata quella dei villaggi di Jono e Pule, nel villaggio di Tancep, nel distretto di Ngawen. L’incidente si è verificato dopo che forti piogge hanno colpito le colline sopra il villaggio di Pule. L’acqua, mescolata a detriti di frana provenienti dalle montagne, si è riversata nelle aree residenziali, trasportando grandi pezzi di legno e rocce, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Le forti correnti hanno danneggiato diverse abitazioni. Non solo gli edifici, ma anche diverse motociclette e altri beni di proprietà dei residenti sono stati colpiti. Anche le strade della zona sono state erose dalle acque alluvionali, causando danni significativi e rendendole impraticabili.

Il capo della Divisione Emergenze e Logistica della BPBD, Edy Winarta, ha dichiarato che la pioggia caduta questo pomeriggio è stata molto intensa nella regione settentrionale di Gunung Kidul. Diverse zone collinari sono state colpite da frane e inondazioni. Il materiale della frana, tra cui terreno, alberi e rocce, è stato eroso dall’acqua, penetrando nelle case dei residenti.

Winarta ha inoltre affermato che nella zona di Tancep diverse case sono state sommerse dal fango e dal materiale della frana. I residenti si stanno attualmente rifugiando in luoghi più sicuri. “Secondo gli ufficiali sul campo, sono stati istituiti due punti di evacuazione: presso la Wonosari Hamlet Hall (Tancep, Ngawen) con circa 25 sfollati, e presso la sala comunale di Tancep con circa 10 famiglie”, ha spiegato.

