Indonesia, alluvioni improvvise colpiscono la Reggenza di Gunung Kidul: rocce e fango dalla collina travolgono diverse località | VIDEO

Le forti piogge di oggi, martedì 17 febbraio, hanno causato inondazioni in diverse aree della zona settentrionale della Reggenza di Gunung Kidul, nella regione speciale di Yogyakarta, in Indonesia. I danni causati da questo disastro sono stati piuttosto ingenti. La squadra di risposta rapida (TRC) dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri di Gunung Kidul (BPBD) sta attualmente conducendo interventi e raccogliendo dati in ogni località. In base al monitoraggio preliminare, una delle aree più gravemente colpite è stata quella dei villaggi di Jono e Pule, nel villaggio di Tancep, nel distretto di Ngawen. L’incidente si è verificato dopo che forti piogge hanno colpito le colline sopra il villaggio di Pule. L’acqua, mescolata a detriti di frana provenienti dalle montagne, si è riversata nelle aree residenziali, trasportando grandi pezzi di legno e rocce, come mostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Le forti correnti hanno danneggiato diverse abitazioni. Non solo gli edifici, ma anche diverse motociclette e altri beni di proprietà dei residenti sono stati colpiti. Anche le strade della zona sono state erose dalle acque alluvionali, causando danni significativi e rendendole impraticabili.

Il capo della Divisione Emergenze e Logistica della BPBD, Edy Winarta, ha dichiarato che la pioggia caduta questo pomeriggio è stata molto intensa nella regione settentrionale di Gunung Kidul. Diverse zone collinari sono state colpite da frane e inondazioni. Il materiale della frana, tra cui terreno, alberi e rocce, è stato eroso dall’acqua, penetrando nelle case dei residenti.

Winarta ha inoltre affermato che nella zona di Tancep diverse case sono state sommerse dal fango e dal materiale della frana. I residenti si stanno attualmente rifugiando in luoghi più sicuri. “Secondo gli ufficiali sul campo, sono stati istituiti due punti di evacuazione: presso la Wonosari Hamlet Hall (Tancep, Ngawen) con circa 25 sfollati, e presso la sala comunale di Tancep con circa 10 famiglie”, ha spiegato.