Indonesia, forte maltempo nella provincia di Giava orientale: inondazioni apocalittiche e danni da vento nella Reggenza di Bogor | VIDEO

Gravi inondazioni hanno colpito Cijayanti Road a Babakan Madang, nella Reggenza di Bogor, nella provincia di Giava orientale, in Indonesia. Le forti piogge cadute dal pomeriggio di mercoledì 11 febbraio fino a sera hanno sommerso la strada, con un’acqua alta dai 60 ai 200 centimetri. Le rapide correnti hanno travolto e distrutto un minibus, mentre le inondazioni hanno anche sommerso centinaia di case in cinque quartieri del villaggio. “L’inondazione è stata causata da forti piogge prolungate, che hanno causato la fuoriuscita dell’acqua dal fiume residenziale, trasportando fango e pietre“, ha dichiarato Adam Hamdani, responsabile della Divisione Emergenze e Logistica dell’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri della Reggenza di Bogor (BPBD), la sera dell’11 febbraio.

Adam ha spiegato che l’inondazione del fiume, che ha trasportato detriti e fango, ha colpito anche la strada, sommergendola in un miscuglio di acqua, fango e rocce. Le forti correnti hanno trascinato un’auto parcheggiata, causando danni significativi.

Il BPBD della Reggenza di Bogor ha riferito che l’alluvione ha sommerso Cijayanti Road, in particolare di fronte al complesso residenziale Sanctuary e al ponte Cijayanti.

L’alluvione ha inondato anche le aree residenziali del villaggio di Cicerewed, in particolare i tratti RT 1-5 nella RW 1; i tratti RT 1, 3 e 8 nella RW 2; e i tratti RT 1 e 3 nella RW 6, colpendo circa 144 abitazioni, otto delle quali hanno subito danni da moderati a gravi. Non si sono registrate vittime.

Pioggia e vento a Cibinong: un albero cade su 3 case

Pioggia intensa accompagnata da forti venti ha colpito il villaggio di Nanggewer Mekar, distretto di Cibinong, sempre nella Reggenza di Bogor. Di conseguenza, si registra la caduta di alberi che hanno danneggiato le case dei residenti. “A causa della forte pioggia e dei forti venti, gli alberi sono caduti e il vento ha portato via i tetti e fatto crollare le pareti posteriori delle case”, ha dichiarato Adam Hamdani. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00 (ora locale) di questo pomeriggio. Adam ha affermato che, in base a una rapida valutazione, tre case sono state danneggiate. “Due case hanno subito danni lievi e una casa ha subito danni moderati“, ha aggiunto.

Adam ha dichiarato che non ci sono state vittime nell’incidente. Le case danneggiate erano ancora occupate dai loro proprietari. Nessun residente è stato sfollato a causa dell’incidente. Tuttavia, ha sottolineato la necessità di misure di follow-up per prevenire ulteriori danni. “Per il momento, il tetto spazzato via dal vento ha dovuto essere coperto con un telone per timore che la pioggia cadesse di nuovo e causasse danni più gravi alla casa“, ha affermato.