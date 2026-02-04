Indonesia, forti piogge a Jalan Raya Bojong: strade trasformate in fiumi | VIDEO

Forti piogge hanno colpito oggi Jalan Raya Bojong, nel Distretto di Bojong District, nella Reggenza di Tegal, nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia. Le piogge hanno fatto sentire i loro effetti, causando allagamenti nelle strade, che in alcuni casi si sono trasformate in fiumi in piena. Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il traffico in difficoltà per le forti correnti d’acqua, con un motociclista che lotta contro la forza della corrente, prima di finire a terra ed essere trascinato via con tutto il mezzo, tra le urla dei presenti.