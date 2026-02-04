Indonesia, forti piogge a Jalan Raya Bojong: strade trasformate in fiumi | VIDEO

Maltempo Indonesia, le piogge hanno fatto sentire i loro effetti, causando allagamenti nelle strade di Jalan Raya Bojong, con disagi per la circolazione

Maltempo Indonesia, strade allagate a Jalan Raya Bojong

Forti piogge hanno colpito oggi Jalan Raya Bojong, nel Distretto di Bojong District, nella Reggenza di Tegal, nella provincia di Giava Centrale, in Indonesia. Le piogge hanno fatto sentire i loro effetti, causando allagamenti nelle strade, che in alcuni casi si sono trasformate in fiumi in piena. Emblematiche le immagini a corredo dell’articolo, che mostrano il traffico in difficoltà per le forti correnti d’acqua, con un motociclista che lotta contro la forza della corrente, prima di finire a terra ed essere trascinato via con tutto il mezzo, tra le urla dei presenti.

