Indonesia, nuova eruzione del Monte Marapi | VIDEO

Oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, il Monte Marapi, situato nella provincia indonesiana di Sumatra Occidentale, ha registrato una nuova eruzione alle 10:53 ora locale. Negli ultimi 7 giorni il vulcano era entrato in attività una sola volta. Secondo i dati del Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation (PVMBG), diffusi tramite l’applicazione MAGMA Indonesia, l’eruzione è stata registrata dai sismografi con un’ampiezza massima di 30 millimetri e una durata di 31 secondi. Il livello di attività del vulcano resta a Livello II (Alert). Le osservazioni sismiche dello stesso giorno hanno rilevato 4 terremoti tettonici locali e un terremoto tettonico distante, con ampiezze comprese tra 4,1 e 16,1 millimetri e durate fino a 70 secondi.

Il PVMBG raccomanda alla popolazione e ai visitatori di non avvicinarsi al cratere Verbeek e di rispettare il raggio di sicurezza di 3 km.

Nel 2026, MAGMA Indonesia ha registrato 660 eruzioni in tutto il Paese. Il Monte Semeru guida la classifica con 348 eventi, mentre il Monte Marapi ha eruttato 18 volte, confermandosi tra i vulcani più attivi dell’arcipelago.