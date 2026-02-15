Inferno al mercato di Kursela: incendio devastante, negozi distrutti in Bihar | VIDEO

Un violento incendio ha devastato il Kursela Market, nel distretto di Katihar, nello Stato indiano del Bihar, distruggendo negozi e lasciando dietro di sé uno scenario di macerie, fumo e disperazione. Il rogo si è propagato rapidamente tra le strutture del mercato, alimentato dalla presenza di merci e materiali altamente infiammabili, trasformando in poche ore una delle principali aree commerciali della zona in un inferno di fiamme. Le immagini del video mostrano lingue di fuoco altissime che superano i tetti delle botteghe, mentre una densa colonna di fumo nero si alza nel cielo notturno. Il filmato restituisce tutta la drammaticità della scena: si sentono voci concitate, persone che osservano a distanza di sicurezza.

La rapidità con cui le fiamme si sono estese lascia ipotizzare che il fuoco possa aver trovato facile propagazione tra le strutture ravvicinate e gli impianti elettrici, anche se le cause restano ancora da accertare. Il bilancio economico è pesantissimo. Centinaia di commercianti hanno perso in poche ore l’intero stock di merce e, in molti casi, l’unica fonte di reddito per le loro famiglie. Il mercato rappresentava un punto di riferimento essenziale per l’economia locale, e la sua distruzione rischia di avere conseguenze durature sull’intera comunità.