Inondazioni in Indonesia: allagati 4 villaggi sulle pendici del Monte Bromo | VIDEO

Le forti piogge che hanno colpito le pendici del Monte Bromo per oltre due ore hanno causato allagamenti in due sottodistretti della Reggenza di Probolinggo, nella provincia di Giava orientale, in Indonesia. Almeno quattro villaggi sarebbero stati allagati, con livelli d’acqua compresi tra 50 centimetri e un metro. Le inondazioni si sono verificate nei villaggi di Bayeman e Semendi, nel distretto di Tongas, e nei villaggi di Dringu e Kedungdalem, nel distretto di Dringu. Le acque hanno allagato decine di case, costringendo alcuni residenti a prepararsi all’evacuazione verso aree più sicure. L’acqua ha inondato le aree residenziali nei villaggi di Gang Sampo, Bayeman e Semendi, nel distretto di Tongas. L’acqua è entrata nelle case dei residenti.

Nel distretto di Dringu, l’acqua alluvionale ha inondato due villaggi: Dringu e Kedungdalem. L’inondazione è stata causata dallo straripamento del fiume Kedunggaleng, che non è riuscito a contenere il volume di acqua piovana proveniente da monte.

Questi due villaggi nel distretto di Dringu sono soggetti ad inondazioni quasi ogni anno durante la stagione delle piogge. Oltre al fatto che gli insediamenti si trovano a un livello inferiore rispetto al fiume, la zona è anche vicina alla costa.

Il capo del sottodistretto di Tongas, Rochmad Widianto, ha dichiarato che il sottodistretto è in stato di allerta e si sta coordinando con gli agenti congiunti fin dall’inizio dell’incidente. “Due villaggi del sottodistretto di Tongas sono stati colpiti dall’alluvione: il villaggio di Semendi e il villaggio di Bayeman a Gang Sampo. Il livello dell’acqua a Bayeman è alto circa fino alla vita. Stiamo attualmente monitorando la situazione con gli agenti congiunti. Anche l’Agenzia Regionale per la Gestione dei Disastri (BPBD) è stata dispiegata per valutare e raccogliere dati sulle case dei residenti colpiti“, ha spiegato.

La BPBD della Reggenza di Probolinggo, insieme alle Forze Armate Nazionali Indonesiane (TNI), alla Polizia Nazionale Indonesiana (Polri) e ai funzionari del sottodistretto, continua a monitorare le aree allagate.

Finora non ci sono state segnalazioni di vittime, ma le attività dei residenti sono state interrotte dall’alluvione. Le autorità consigliano ai residenti delle zone soggette ad alluvioni di rimanere vigili, poiché si prevede che le precipitazioni rimarranno intense.