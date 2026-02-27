Intelligenza Artificiale, Urso: “Italia candidata per una delle 4 gigafactory in UE”

”Il nostro Paese si candiderà per l’allocazione di una delle quattro gigafactory europee sull’intelligenza artificiale con un consorzio che vede in campo le principali imprese italiane a cominciare da Leonardo e Fincantieri, insieme alla fondazione per l’intelligenza artificiale, con un unico progetto di sistema che si svilupperà in più realtà, consapevoli che l’Italia ha qualche vantaggio competitivo dovuto anche alla nostra geografia”: è quanto ha reso noto il Ministro delle imprese del Made in Italy Adolfo Urso, intervenendo all’evento “IA e lavoro: governare la trasformazione, moltiplicare le opportunità” in corso al Tempio di Adriano a Roma.