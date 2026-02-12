Internet: Italo introdurrà Starlink su tutta la flotta

Italo introdurrà la connessione Internet ultraveloce Starlink, diventando la prima grande compagnia ferroviaria al mondo a dotare l’intera flotta di treni di una connettività affidabile. Starlink è la costellazione satellitare più avanzata al mondo che utilizza l’orbita terrestre bassa per fornire una connessione a banda larga in grado di supportare streaming, giochi online, videochiamate e altro ancora. Grazie alla sua connettività affidabile, ad alta velocità e a bassa latenza, Starlink offre un’esperienza di banda larga senza precedenti ai passeggeri e all’equipaggio che viaggiano in treno. La questione della connettività Wi-Fi a bordo dei treni ad alta velocità è stata per anni un tema caldo in una società sempre più connessa: i viaggiatori sui treni ad alta velocità continuano a lavorare a bordo, a collegarsi a riunioni online o a utilizzare il tempo di viaggio per navigare sul web e guardare film e serie TV. Italo ha voluto fornire una soluzione affidabile a milioni di viaggiatori, che potranno finalmente navigare in modo stabile e veloce, garantendo una rete capillare e reattiva.

Dopo quasi un anno di test sui treni a 300 km/h, Starlink ha raggiunto velocità fino a oltre 400 Mpbs (megabit al secondo) e una bassa latenza di 25 ms (millisecondi). Tra i passeggeri che hanno utilizzato Starlink (sul treno su cui si stavano effettuando i test), l’85% si è dichiarato pienamente soddisfatto: su una scala di valutazione da 0 a 5, il 32,5% ha assegnato un punteggio di 4 e oltre il 51% ha assegnato un punteggio di 5, il punteggio massimo. Circa l’80% dei passeggeri ha anche valutato la propria esperienza di navigazione durante l’utilizzo di Starlink migliore rispetto al passato. Italo introdurrà Starlink sulla propria flotta a partire dalla metà del 2026, per concludere l’implementazione nel 2027.

Starlink fornirà una connettività affidabile e trasformerà l’esperienza di viaggio sui treni ad alta velocità, con streaming senza interruzioni, giochi e molto altro ancora. Questo accordo rappresenta il primo passo di un progetto più ampio volto ad ampliare i servizi multimediali a bordo di Italo. Nel corso del 2026, le opzioni di intrattenimento a disposizione dei viaggiatori si amplieranno, consentendo loro di usufruire in modo rapido e sicuro di un’ampia gamma di prodotti e servizi innovativi grazie alla nuova connessione.

“Questo con Starlink rappresenta un accordo importante e strategico, che conferma il nostro impegno per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo consapevoli di quanto oggi il mondo sia sempre connesso, per questo abbiamo deciso di investire per offrire ai viaggiatori questa possibilità. Siamo la prima grande compagnia ferroviaria di Alta Velocità al mondo a puntare su questa tecnologia”, ha dichiarato Gianbattista La Rocca, Amministratore Delegato di Italo.

“Starlink offre una connettività affidabile e ad alta velocità in aree difficili a causa della mancanza di infrastrutture o di ostacoli naturali. Siamo entusiasti di portare Starlink nella flotta di Italo e trasformare l’esperienza di viaggio in treno ad alta velocità in una regione particolarmente difficile dal punto di vista geografico come l’Italia”, ha commentato Jason Fritch, Vice President Starlink Enterprise Sales – SpaceX.