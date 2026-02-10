Journey Through the Universe: 22 anni di esplorazione cosmica con gli studenti delle Hawaii

“Journey Through the Universe” – una partnership tra il Dipartimento dell’Istruzione delle Hawaii, l’area del Complesso Hilo-Waiākea, e l’Osservatorio Internazionale Gemini/NSF NOIRLab, finanziato in parte dalla National Science Foundation statunitense – celebra 22 anni di esplorazione cosmica con gli studenti delle Hawaii. L’entusiasmante programma di quest’anno ha incluso presentazioni in aula, tavole rotonde dedicate alle carriere ed eventi pubblici! Il più grande programma di educazione astronomica delle Hawaii, Journey Through the Universe (Journey), ha ospitato il suo 22° anno di visite in classe, incontri di orientamento professionale ed eventi per la comunità in un’unica settimana ricca di divertimento, dal 2 al 6 febbraio 2026 (Spring Journey Week). Durante questa settimana, 46 educatori volontari provenienti da NSF NOIRLab, Maunakea Observatories, NASA, diverse università e altre università hanno condiviso esperienze pratiche stellari presso le nostre scuole locali e hanno ispirato gli studenti a esplorare scienza, tecnologia, ingegneria, arte e matematica (STEAM) in classi dalla seconda alla dodicesima elementare. Il programma di quest’anno ha raggiunto oltre 3000 studenti.

L’Osservatorio Internazionale Gemini /NSF NOIRLab e il Dipartimento dell’Istruzione dell’area complessa di Hilo-Waiākea collaborano ogni anno per realizzare gli obiettivi di Journey Through the Universe, cercando di alimentare la curiosità sul nostro Universo, sensibilizzare sulle diverse carriere e condividere la ricerca e la tecnologia all’avanguardia che si svolgono sul Maunakea.

La Settimana del Viaggio di Primavera è iniziata il 31 gennaio con un esclusivo evento di osservazione delle stelle, organizzato in collaborazione con il Center for Maunakea Stewardship, presso l’Hale Pōhaku per insegnanti, studenti e famiglie di Hilo-Waiākea. La serata si è aperta con il tradizionale protocollo hawaiano per l’ingresso nello spazio sacro, guidato da Leilehua Yuen, residente in Cultura e Lingua Hawaiana presso Gemini/NOIRLab. Mentre la Luna sorgeva sul vicino Puʻu ʻŌʻō, i partecipanti hanno osservato attraverso i telescopi e ascoltato una varietà di storie stellari raccontate da Yuen e Jacelle Ramon-Sauberon, referente per lo sviluppo educativo della nazione Tohono O’odham presso l’NSF Kitt Peak National Observatory/NOIRLab in Arizona.

“Creare spazi sicuri e coinvolgenti in cui gli ʻohana possano immergersi nell’apprendimento culturale e scientifico è fondamentale per il nostro lavoro presso Gemini”, afferma Leinani Lozi, Responsabile dell’Educazione e del Coinvolgimento alle Hawaii presso Gemini/NOIRLab. “Per alcuni keiki e makua, questa è la prima volta che vedono i dettagli dei crateri lunari. Per altri, questa è la prima volta che ascoltano la storia di ʻIole che salva Makahiki. E per quasi tutti noi, è stata la prima volta che abbiamo imparato la storia di Tohono Oʻodham su Coyote che crea la Via Lattea”.

Lunedì 2 febbraio, la Settimana del Viaggio di Primavera è iniziata con visite in classe e incontri di orientamento professionale presso le nostre 13 scuole pubbliche di Hilo-Waiākea. Sage Constantinou, dottoranda presso l’Istituto di Astronomia dell’Università delle Hawaii ed ex alunna della Waiākea High School, ha visitato una classe di quarta elementare della Waiākeawaena Elementary e ha illustrato agli studenti la spettroscopia e gli arcobaleni. Più tardi, quella sera, si è tenuto un ricevimento di benvenuto presso la base Gemini North Hilo. L’evento è stato co-organizzato dalla Camera di Commercio dell’Isola delle Hawaii e dalla Camera di Commercio e Industria Giapponese delle Hawaii.

Martedì 3 febbraio, Justine Schean, responsabile dell’istruzione e del coinvolgimento in Arizona presso il NOIRLab, ha insegnato ai keiki come costruire i propri piccoli robot con graffette e batterie presso la De Silva Elementary. L’attività ha evidenziato l’ampia gamma di competenze ingegneristiche e tecniche necessarie negli osservatori terrestri e ha sottolineato la complessità del controllo di rover senza pilota su altri pianeti.

Mercoledì 4 febbraio, l’Imiloa Astronomy Center ha ospitato una proiezione speciale dello spettacolo per planetario prodotto da NOIRLab, “Messaggeri del Tempo e dello Spazio”. Questo film esplora le sinergie scientifiche tra l’astronomia tradizionale, con telescopi come quelli del Mauna Kea, che si basano sull’osservazione della luce, e l’astronomia multi-messaggero, che utilizza “messaggeri invisibili” come le onde gravitazionali osservate da NSF LIGO. La proiezione è stata seguita da una tavola rotonda con astronomi che hanno discusso dello spettacolo e del futuro dell’astronomia.

“Siamo molto entusiasti di sostenere il programma Journey quest’anno”, ha affermato Devin Chu, astronomo residente presso l’Imiloa. “Journey ha contribuito a promuovere la mia carriera in astronomia quando ero studente alla Hilo High, e sono onorato di contribuire alla sua continua eredità”.

Il programma Journey di quest’anno ha ospitato non solo la Settimana del Journey primaverile, ma, per la prima volta, ha incluso anche una Settimana del Journey autunnale, che si è svolta dal 20 al 24 ottobre 2025. E, per un’altra entusiasmante novità, la 22ª edizione di Journey includerà gite scolastiche per studenti delle scuole superiori al telescopio Gemini North sul Maunakea a marzo e aprile 2026.