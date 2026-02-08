L’8 febbraio 1974 si concludeva la missione record della prima stazione spaziale americana

L’8 febbraio 1974, dopo 84 giorni trascorsi in orbita, l’equipaggio della stazione spaziale statunitense Skylab fece ritorno sulla Terra, stabilendo un primato di permanenza nello Spazio che segnò una svolta nelle missioni di lunga durata. La missione, condotta dagli astronauti Gerald Carr, Edward Gibson e William Pogue, aveva l’obiettivo di studiare gli effetti della permanenza prolungata in assenza di gravità sul corpo umano e di raccogliere dati scientifici sul Sole e sull’ambiente spaziale. Durante il soggiorno nello Skylab, il team portò a termine numerosi esperimenti medici e osservazioni astronomiche, contribuendo in modo determinante allo sviluppo delle future missioni spaziali, comprese quelle che oggi vedono la presenza stabile di astronauti sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Il rientro avvenne con l’ammaraggio nel Pacifico, dove l’equipaggio venne recuperato in sicurezza. Il successo della missione dimostrò la possibilità di mantenere esseri umani nello Spazio per periodi sempre più lunghi, aprendo la strada a nuovi programmi di esplorazione.