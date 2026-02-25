La corsa globale ai chip dell’IA passa dai conti di Nvidia

I mercati finanziari guardano con attenzione ai risultati trimestrali di Nvidia, considerati oggi uno dei principali indicatori dello stato reale degli investimenti nell’intelligenza artificiale. I dati del quarto trimestre e le previsioni del gruppo californiano sono osservati come un barometro della domanda di acceleratori e infrastrutture digitali, il segmento più redditizio dell’intero comparto dei chip. Secondo l’ultimo outlook della società di consulenza Deloitte, l’industria mondiale dei semiconduttori potrebbe raggiungere vendite record per 975 miliardi di dollari nel 2026, con una crescita destinata ad accelerare fino al 26%. Nel lungo periodo, il traguardo dei 2.000 miliardi annui entro il 2036 appare sempre più plausibile. Tuttavia, dietro questi numeri si nasconde una frattura: i chip per l’IA generativa genereranno circa metà dei ricavi ma rappresenteranno meno dello 0,2% dei volumi prodotti.

Nel frattempo, segmenti tradizionali come pc, smartphone e automotive crescono più lentamente, e per alcuni è attesa perfino una flessione nel 2026. La forte concentrazione del mercato lo conferma: a fine 2025 le prime dieci aziende del settore valevano complessivamente 9,5 trilioni di dollari.

Il futuro però non è privo di incognite. Tra i fattori di rischio emergono il ritorno economico degli investimenti in IA, la crescente domanda energetica dei data center e l’arrivo di nuovi concorrenti. In questo scenario, il settore si sta riorganizzando anche geopoliticamente: Stati Uniti, Europa e Giappone puntano a rafforzare la produzione interna, mentre altre aree asiatiche si specializzano nell’assemblaggio e nei test. L’energia, più dei chip stessi, potrebbe diventare la vera chiave della competizione tecnologica globale.