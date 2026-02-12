La Germania vara la stretta sugli imballaggi: riciclo fino al 95% entro il 2028

Il governo federale tedesco ha approvato il disegno di legge per una nuova normativa sugli imballaggi, con l’obiettivo di ridurre i rifiuti e incrementare il riciclo. Secondo quanto comunicato dal ministero dell’Ambiente, il provvedimento prevede dal 2028 tassi di riciclo fino al 95% per gli imballaggi in alluminio e metalli ferrosi, mentre per la plastica l’obiettivo sarà del 75%. Le aziende che immettono imballaggi sul mercato dovranno inoltre adottare misure per la prevenzione dei rifiuti, puntando in particolare su sistemi di riutilizzo e ricarica. Con la riforma, la Germania intende recepire una nuova normativa europea in materia. Il testo passerà ora all’esame del Bundestag e del Bundesrat per l’approvazione definitiva.