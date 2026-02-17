La straordinaria nevicata di Anterselva durante la gara di Biathlon alle Olimpiadi Invernali: il miglior spot della storia per le Dolomiti nel mondo | FOTO

Nel cuore pulsante delle Alpi, dove il cielo bacia le vette frastagliate dei Monti Pallidi, nel primo pomeriggio di questo martedì 17 febbraio, è andato in scena un quadro d’autore che nessuna telecamera, per quanto sofisticata, potrà mai restituire appieno nella sua purezza. Alla Südtirol Arena Alto Adige di Rasun-Anterselva, a 1.600 metri di altitudine, la finale della Staffetta maschile 4×7,5 km di Biathlon delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 non è stata solo una gara di resistenza e precisione, ma un inno alla potenza della natura.

Decine di milioni di persone collegate in mondovisione hanno assistito a qualcosa di raro: una nevicata fitta, silenziosa e implacabile che ha avvolto lo stadio e i boschi circostanti in un abbraccio bianco. Una vera e propria bufera che ha trasformato il percorso in un labirinto di cristalli, dove gli alberi, stracarichi di neve fresca, sembravano guardiani d’argento a protezione degli atleti. Se le carabine faticavano a trovare il bersaglio tra i fiocchi che danzavano nel vento, l’immagine dell’Italia che emergeva da quel candore ha fatto il giro del pianeta, regalando il volto più autentico e selvaggio delle nostre montagne.

Nonostante le temperature rigide e la visibilità ridotta, il calore umano ha sfidato il gelo: i 20.000 spettatori della maestosa tribuna all’aperto – la più affollata di questi Giochi Olimpici – hanno creato un muro di incitamento che rompeva il silenzio ovattato della tempesta. In pista, la battaglia è stata epica, con le sagome dei biatleti che apparivano e scomparivano nel bianco accecante.

Ecco la classifica finale di questa indimenticabile prova olimpica:

Francia (Medaglia d’Oro) Norvegia (Medaglia d’Argento) Svezia (Medaglia di Bronzo) Germania USA Repubblica Ceca Finlandia Svizzera Slovenia Austria Polonia Bulgaria Estonia Italia Lituania Ucraina

L’Italia chiude purtroppo lontana dal podio, con un ritardo di quattro minuti e mezzo che pesa sul cronometro ma non sull’orgoglio. Se è vero che i nostri colori sono rimasti indietro nella competizione agonistica, è altrettanto vero che il Bel Paese ha stravinto la sfida dell’estetica e dell’accoglienza.

Questa nevicata, così scenografica e prepotente, sta diventando il simbolo di Milano-Cortina 2026: un’Olimpiade “bianca” nel senso più profondo del termine, capace di riportare lo sport nella sua cornice naturale più eroica. Ad Anterselva, oggi, non ha vinto solo la precisione francese o la forza scandinava; ha vinto lo spettacolo di una natura che, proprio nel momento della massima attenzione mondiale, ha deciso di indossare il suo abito più bello, regalando al mondo un’immagine dell’Italia che resterà scolpita nella memoria meteorologica e sportiva dei decenni a venire.