La tossicità dei pesticidi aumenta e minaccia l’obiettivo Onu al 2030 sulla biodiversità: lo studio

La crescente tossicità dei pesticidi minaccia l’obiettivo delle Nazioni Unite di proteggere la biodiversità globale entro il 2030. Alla 15esima Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità (COP15) a Montreal, in Canada, nel 2022, le nazioni si erano impegnate a ridurre del 50% i rischi associati all’uso di pesticidi in agricoltura entro il 2030. Un nuovo studio condotto da un team di ricerca del RPTU Kaiserslautern-Landau, pubblicato sulla rivista Science, rivela che questo obiettivo globale è ora seriamente minacciato. Utilizzando un nuovo metodo analitico, i ricercatori hanno valutato le tendenze della tossicità dei pesticidi a livello mondiale e hanno scoperto che le traiettorie attuali sono ben lontane dall’obiettivo del 2030. Lo studio conclude che un’azione immediata e coordinata in quasi tutti i Paesi “è essenziale per invertire la tendenza e rispettare l’impegno delle Nazioni Unite“.

Gli scienziati hanno analizzato i dati sull’uso globale di pesticidi, confrontando la quantità di ciascun principio attivo applicato in agricoltura con la sua tossicità ambientale. Una delle principali sfide nell’analisi globale è garantire una qualità dei dati coerente tra i diversi Paesi. Per valutare e confrontare i rischi a livello globale, i dati devono essere disponibili dal maggior numero possibile di nazioni.

Lo studio ha utilizzato dati di applicazioni commerciali che soddisfacevano questi requisiti, coprendo il periodo dal 2013 al 2019, in linea con il periodo di riferimento (2010-2020) stabilito dalla risoluzione Onu sulla biodiversità. Per calcolare la tossicità globale applicata, lo studio presenta, per la prima volta, un set di dati completo di 625 pesticidi. I risultati rivelano un aumento sostanziale della tossicità applicata nel periodo in esame.

I dettagli

“Questo aumento è causato in parte dalle maggiori quantità di pesticidi applicate – dovute all’espansione dei terreni agricoli e alle pratiche agricole più intensive – e in parte dalla crescente tossicità dei principi attivi stessi, in particolare degli insetticidi“, spiegano gli esperti.

Gli aumenti sono stati particolarmente pronunciati per gli insetti terrestri, gli organismi del suolo e i pesci. Tuttavia, sono stati osservati trend positivi anche per gli invertebrati acquatici, gli insetti impollinatori e le piante terrestri. Solo due gruppi – piante acquatiche e vertebrati terrestri – hanno mostrato un calo.

Tutti i principali gruppi di pesticidi (erbicidi, insetticidi e fungicidi) hanno contribuito all’aumento della tossicità applicata, sebbene solo circa 20 principi attivi siano stati decisivi per diversi gruppi di animali e piante.

Secondo il team di ricerca, la sostituzione di queste sostanze con alternative meno tossiche dovrebbe essere prioritaria per una migliore tutela della biodiversità.

I dati sui Paesi

Brasile, Cina, Stati Uniti e India sono stati i principali Paesi che hanno contribuito alla tossicità applicata a livello globale durante il periodo di studio. Al contrario, la Nigeria ha mostrato livelli relativamente bassi. Tuttavia, i ricercatori avvertono che questa situazione potrebbe cambiare, anche in tutta l’Africa, con l’accelerazione dell’intensificazione agricola e l’adozione di principi attivi più tossici.

A livello globale, frutta, verdura, mais, soia, cereali e riso hanno rappresentato circa l’80% della tossicità totale dei pesticidi applicati. Senza un’azione immediata, si prevede che solo il Cile raggiungerà l’obiettivo delle Nazioni Unite per il 2030. Mentre Cina, Giappone e Venezuela hanno mostrato una tendenza al ribasso nella tossicità applicata durante il periodo di osservazione, la maggior parte degli altri Paesi, inclusa la Germania, deve invertire la traiettoria attuale.