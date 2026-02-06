Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino all’8 marzo

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino all’8 marzo, in cui viene evidenziato un regime pluviometrico al di sopra della media nella prima settimana su quasi tutto il Paese e temperature oltre la media. Nella seconda settimana, questo regime sembra attenuarsi un po’ per poi lasciare il posto ad un aumento della pressione durante l’ultima settimana del mese. Ecco i dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

9-15 Febbraio 2026

Nella prima settimana, ancora caratterizzata da un prevalente regime di NAO negativo, persiste un’anomalia negativa del campo di massa su gran parte dell’Europa e sul Mediterraneo centrale. Anche l’Italia è quindi interessata da questo scenario che determina ancora un regime pluviometrico al di sopra della media; faranno eccezione la Liguria, dove si affaccia un timido segnale di precipitazioni che potrebbero tornare quelle tipiche del periodo, ma anche le aree alpine e pedemontane di Lombardia e Triveneto, dove il modello sub-stagionale segnala possibili valori cumulati anche leggermente al di sotto della media. Il quadro termico mostra un probabile segnale più caldo su tutto il territorio e più robusto per il Nord-Ovest e la dorsale appenninica.

16 – 22 Febbraio 2026

Nella seconda settimana, sull’Italia potrebbe attenuarsi l’anomalia negativa della pressione, specie per le Isole Maggiori e le zone ioniche. Resta comunque un possibile lieve segnale di precipitazioni al di sopra della media per Romagna, regioni centrali peninsulari, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria, mentre i valori cumulati potrebbero tornare allineati ai range tipici sul resto del Paese. Per il campo termico prosegue un lieve segnale di anomalia positiva al Centro-Sud, Isole maggiori, Levante ligure e Piemonte orientale, mentre i valori termici sembra che continuino a mostrare una sostanziale neutralità sul resto del Settentrione.

23 Febbraio – 1° Marzo 2026

Si esaurisce definitamente l’anomalia negativa del campo di massa con un nuovo aumento della pressione che potrebbe interessare Europa e Mediterraneo centroccidentali, coinvolgendo quindi anche il nostro Paese. Con lieve probabilità, tale contesto potrebbe determinare precipitazioni al di sotto della media su Emilia Romagna, Toscana, Triveneto, Sardegna e Sicilia, mentre sul resto del Paese, i valori cumulati potrebbero tornare quelli tipici del periodo. Rispetto alla media climatologica, nel campo delle temperature non si evidenziano variazioni solo sulle zone del Triveneto, mentre sul resto d’Italia, persiste una discreta probabilità di valori oltre i range tipici.

2 – 8 Marzo 2026

Nella quarta settimana, il regime prevalente dello scenario euro-atlantico potrebbe risultare quello zonale (occidentale), caratterizzato quindi da masse d’aria relativamente umide, ma abbastanza miti. Il modello comunque, seppur con crescente incertezza a causa della distanza temporale, non segnala particolari anomalie del campo sul Mediterraneo e di conseguenza i valori precipitativi sembrano restare quelli tipici del periodo su tutta Italia. In tale contesto potrebbe persistere ancora una fase termica positiva, caratterizzata quindi da temperature leggermente al di sopra su Meridione, Lazio e Abruzzo, mentre sulle restanti zone sembra prevalere una sostanziale neutralità termica.