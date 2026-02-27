Le previsioni meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza per marzo

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata per il mese di marzo, in cui viene evidenziato che il mese inizia con il rapido passaggio di una saccatura atlantica al Nord a in Sardegna. Ma poi torna un promontorio anticiclonico con precipitazioni nella media o al di sotto su tutto il Paese. Le temperature si manterranno, invece, oltre la media su tutto il Paese. La situazione si manterrà simile anche nella seconda settimana del mese. I dettagli delle previsioni meteo dell’Aeronautica Militare.

2 – 8 Marzo 2026

Dopo un inizio di settimana caratterizzato dal rapido passaggio di una saccatura atlantica che interesserà marginalmente il Settentrione e la Sardegna, sullo scenario euro-atlantico torna una configurazione di blocco ad omega, con un promontorio posizionato sul Mediterraneo centrale, associato ad una marcata anomalia positiva su tutto il Paese. Ne consegue un regime precipitativo nella media del periodo su Nord-Ovest e Sardegna orientale, leggermente al di sotto della media su ovest Sardegna, Emilia Romagna centrorientale, sud Sicilia e Puglia centro-settentrionale; precipitazioni invece ben al di sotto rispetto alla media sul resto dell’Italia. Le temperature sono previste al di sopra della media climatologica su tutto il Paese, in particolare con anomalia positiva più marcata su gran parte del Settentrione, sull’Appennino centrale e sulle aree interne della Sardegna.

9 – 15 Marzo 2026

Nella seconda settimana permane un’anomalia positiva sull’Italia, seppur meno accentuata, che lascia spazio a deboli infiltrazioni di aria più fresca ed instabile sui settori jonici della Sicilia. Ne conseguirà un regime pluviometrico generalmente in linea con la media del periodo, al più leggermente al di sotto della media sul Triveneto, sull’Appennino centrale e nelle zone tra basso Lazio e coste tirreniche della Campania; lievemente al di sopra sul settore jonico della Sicilia. Le temperature resteranno al di sopra della norma su tutte le zone, specie su gran parte del Centro-Nord e sulla Campania.

16 – 22 Marzo 2026

Nella terza settimana sembrerebbero non esserci cambiamenti particolarmente significativi, con un debole promontorio di origine atlantica che continua ad interessare gran parte del Paese. I regimi pluviometrici restano in linea con il periodo su Meridione, Abruzzo e Isole Maggiori, inferiori alla media invece sulle restanti zone. Le temperature dovrebbero rimanere generalmente superiori ai valori del periodo, con anomalia più marcata su Settentrione e regioni centrali adriatiche.

23 – 29 Marzo 2026

Nell’ultima settimana, il regime prevalente dello scenario euro-atlantico potrebbe risultare quello zonale (occidentale), caratterizzato quindi da masse d’aria relativamente umide, ma abbastanza miti. Il modello comunque, seppur con crescente incertezza a causa della distanza temporale, non segnala particolari anomalie del campo sul Mediterraneo e di conseguenza i valori precipitativi sembrano restare quelli tipici del periodo su tutta Italia. In tale contesto potrebbe persistere ancora una fase termica in prevalenza caratterizzata da temperature leggermente al di sopra della media, in particolare su arco alpino e coste del medio-alto Adriatico.