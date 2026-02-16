L’equipaggio della stazione spaziale cinese festeggia il capodanno lunare

Si trovano a 400 km di distanza dalla Terra e quest’anno non possono tornare a casa per la Festa di Primavera, ma i taikonauti cinesi hanno trovato il modo di rendere la tradizionale festa cinese calda e dolce. L’equipaggio Shenzhou-21 a bordo della stazione spaziale Tiangong, che significa Palazzo Celeste, sta celebrando l’imminente Capodanno lunare cinese, l’Anno del Cavallo. Oggi vigilia del Capodanno, i 3 taikonauti hanno inviato i loro auguri alla Terra tramite un video diffuso dalla China Manned Space Agency. “Auguro a tutti il ​​meglio e la pace“, ha detto il comandante Zhang Lu. È la seconda volta che trascorre il festival nello Spazio. Zhang ha anche preso parte alla missione Shenzhou-15, lanciata nel novembre 2022, e in quell’occasione è rimasto in orbita per sei mesi.

Per il taikonauta Wu Fei è la prima Festa di Primavera in orbita. “L’Anno del Cavallo richiede il vigore di un destriero al galoppo. Continuiamo a impegnarci per i nostri sogni e a impegnarci per la felicità“, ha detto il giovane ingegnere di volo. “Vi auguro un viaggio sicuro e sereno, e una vita che migliori sempre di più“.

È anche la prima volta che lo specialista di payload Zhang Hongzhang festeggia il Capodanno cinese nello Spazio. Sottolineando che gli esperimenti scientifici sulla stazione spaziale stanno progredendo costantemente, il taikonauta ha dichiarato: “Nel nuovo anno, continueremo a esplorare il cosmo come un cavallo al galoppo, scrivendo nuovi capitoli nel vasto cielo stellato“. Da scienziato divenuto taikonauta, ha anche espresso un augurio per la prosperità degli sforzi scientifici e tecnologici della Cina, affermando: “Che ogni sforzo sia ricompensato“.

In particolare, questa è la 4ª Festa di Primavera che i taikonauti celebrano a bordo della stazione spaziale da quando è stata completata nel 2022. Anche se lontani da casa, questi esploratori spaziali provano lo stesso calore festoso delle persone sulla Terra.

Il trio Shenzhou-21 ha decorato la stazione spaziale con lanterne rosse, nodi cinesi e lavoretti di carta ritagliata. Potranno anche godersi le tradizioni che solitamente condividono con le loro famiglie sulla Terra, come mangiare ravioli e prelibatezze che simboleggiano prosperità, pace e buona fortuna.

Rispetto agli equipaggi precedenti, il team Shenzhou-21 ha un piatto in più sulla propria tavola: una torta appena sfornata, preparata nel forno spaziale.

Iniziato il 31 ottobre 2025, il viaggio spaziale dell’equipaggio della Shenzhou-21 ha già superato i 100 giorni. Tutte le attività, inclusi gli esperimenti scientifici, la manutenzione delle attrezzature e la gestione sanitaria, stanno procedendo senza intoppi, secondo l’agenzia spaziale.