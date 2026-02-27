Anche oggi l’Etna si mostra nella sua maestosa quiete: la cima innevata scintilla al sole, mentre sottili sbuffi di vapore emergono dal cratere, tingendo il cielo di un bianco delicato. Un silenzioso respiro del vulcano accompagna l’inverno siciliano, un ricordo della potenza che si cela sotto la coltre di neve. Gli scatti della nostra affezionata lettrice Antonella Infanta evidenziano la danza leggera dei fumi, un segnale che il cuore della terra continua a pulsare, pur nella calma apparente.
L’Etna tra neve e sbuffi: il gigante siciliano dipinge il cielo d’inverno | FOTO
