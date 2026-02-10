L’Europa dell’Est resta nella morsa del grande Gelo: le minime crollano a -30°C, battuti record storici assoluti | DATI

Questa mattina l’Europa Orientale si è svegliata nel cuore di una configurazione meteorologica estrema che sta mettendo a dura prova la tenuta delle infrastrutture continentali. Non si tratta di una nuova irruzione improvvisa, ma della drammatica prosecuzione della grande ondata di Burian che ha colpito l’area all’inizio del mese. Quella massa d’aria artico-siberiana, depositatasi sulle vaste pianure sarmatiche, ha dato vita a un imponente “lago di freddo” (o cold pool). Grazie ai cieli sereni e alla massiccia copertura nevosa, l’effetto albedo ha impedito la dispersione del calore e ha permesso alle temperature di precipitare per irraggiamento notturno, mantenendo il gelo “incollato” ai bassi strati del suolo.

L’eredità del Burian: la genesi del “Lago di Freddo” siberiano

La stabilità atmosferica attuale, garantita da un possente anticiclone con massimi di pressione tra Mosca e Minsk, sta agendo come un vero e proprio “tappo”. L’aria gelida, essendo più densa e pesante, ristagna nelle valli e nelle pianure, intensificandosi notte dopo notte. Questo fenomeno spiega perché, nonostante il soleggiamento diurno, le temperature rimangano abbondantemente sotto lo zero anche nelle ore centrali della giornata. Il suolo innevato riflette fino all’80-90% della radiazione solare, impedendo al terreno di scaldarsi e alimentando un circolo vizioso termico che rende questa fase climatica particolarmente pericolosa per durata e persistenza.

Dati Ufficiali: Le temperature minime registrate questa mattina

Di seguito sono riportati i dati ufficiali rilevati tra le ore 05:00 e le 08:00 dalle reti di monitoraggio aeronautico (METAR) e dagli istituti meteorologici nazionali (IMGW, Ukrhydromet, LEGMC, Belhydromet e Rosgidromet).

Daugavpils -30,0°C (Lettonia) – Record stagionale assoluto per la rete LEGMC;

Minsk -26,4°C (Bielorussia)

Pskov -25,0°C (Russia)

Mosca Vnukovo -21,2°C (Russia)

Vilnius -21,0°C (Lituania)

Bialystok -21,0°C (Polonia)

Kiev -20,0°C (Ucraina) – Dato confermato da Ukrhydromet in area urbana;

Riga -20,0°C (Lettonia) – Gelo profondo sulla costa con mare parzialmente gelato;

Narva -18,5°C (Estonia)

Leopoli -11,0°C (Ucraina)

Lublino -10,0°C (Polonia)

Varsavia -9,1°C (Polonia) – Wind chill (temperatura percepita) stimato a -15°C a causa della ventilazione.

Focus Scorte Gas: La Germania e l’Europa Orientale sotto stress

L’ondata di gelo sta avendo un impatto brutale sulle riserve energetiche europee. Secondo i dati in tempo reale di Gas Infrastructure Europe (GIE – AGSI), la media dei depositi UE è scesa sotto la soglia critica del 37%, un valore significativamente più basso rispetto allo scorso anno. La combinazione di temperature estreme e la scarsa produzione da fonti rinnovabili (il fenomeno della Dunkelflaute, o bonaccia oscura) ha costretto i Paesi a un prelievo massiccio dagli stoccaggi sotterranei.

La situazione più delicata si registra in Germania, dove le scorte sono crollate al 27,4%. Berlino è attualmente “nell’occhio del ciclone” energetico: l’assenza di vento nel Mare del Nord ha paralizzato la produzione eolica, obbligando le centrali a gas a lavorare a pieno regime per coprire il fabbisogno di riscaldamento ed elettricità. Anche la Polonia, pur essendo partita con stoccaggi quasi al 100%, sta bruciando riserve a ritmi record, scendendo verso l’80% (comunque il valore più alto della regione grazie ai terminali GNL). In Ucraina, la situazione è drammatica: con scorte ufficiali stimate intorno al 19%, il Paese dipende quasi interamente dai flussi in reverse dall’Europa e dalla tenuta delle proprie infrastrutture sotto i bombardamenti. Nei Paesi Baltici, la Lettonia utilizza intensivamente il deposito di Inčukalns, che è sceso sotto il 50% della capacità.

Emergenza infrastrutturale e allerta sanitaria

In Ucraina, a Kiev (-20°C) e Kharkiv, il crollo termico ha causato blackout tecnici dovuti al sovraccarico delle reti elettriche. Il governo ha attivato migliaia di “Punti di Invincibilità” per offrire riparo alla popolazione. In Polonia, l’istituto IMGW ha emesso avvisi di massimo livello non solo per il freddo, ma per il fenomeno della gołoledź (ghiaccio vitreo) che ha reso impraticabili le arterie stradali verso il confine orientale.

Nei Baltici, le autorità sanitarie hanno registrato un picco di ricoveri per ipotermia. Con temperature a -30°C, come quelle di Daugavpils, il congelamento dei tessuti esposti può avvenire in meno di 10-15 minuti. La persistenza di questo “lago di freddo” per i prossimi giorni fa temere che le scorte di gas tedesche possano toccare il fondo entro l’inizio di marzo, rendendo cruciale l’arrivo di nuovi carichi di GNL dagli Stati Uniti e dal Qatar per evitare razionamenti industriali.