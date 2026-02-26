Liguria, potenziamento della linea ferroviaria Savona-San Giuseppe di Cairo dopo il maltempo

Prosegue il programma di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria tra Savona e San Giuseppe di Cairo, via Ferrania. Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) ha dato il via a una nuova fase di interventi strategici, necessari per completare le opere di ripristino avviate nel 2025, dopo i gravi danni causati dalle ondate di maltempo che avevano colpito l’entroterra savonese. Il piano dei lavori mira a garantire la massima resilienza della rete di fronte ai fenomeni atmosferici estremi. Nel dettaglio, i tecnici saranno impegnati in operazioni di regimazione idraulica e nel consolidamento dei tratti di rilevato ferroviario. Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza dei versanti: nei pressi dell’imbocco della galleria Sella verranno installate nuove reti di trattenuta per il materiale roccioso.

Oltre ai controlli straordinari sulle opere d’arte della linea, come ponti e viadotti, è prevista una gestione capillare della vegetazione arborea per evitare che la caduta di alberi possa interferire con la sede ferroviaria. Parallelamente, prosegue l’ammodernamento della linea di trazione elettrica. Per permettere l’operatività dei cantieri in sicurezza, la circolazione ferroviaria subirà alcune variazioni programmate: i treni regionali Torino-Savona utilizzeranno l’itinerario alternativo via Altare; alcuni collegamenti della relazione Savona-San Giuseppe-Alessandria vedranno il proprio percorso limitato, con attestazione del capolinea presso la stazione di San Giuseppe di Cairo.