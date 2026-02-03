L’INAF celebra le STEM e le donne nella scienza: un viaggio tra ricerca, innovazione e parità di genere

In occasione della terza edizione della Settimana nazionale delle discipline STEM, dal 4 all’11 febbraio 2026, l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) scende in campo con un articolato calendario di iniziative in tutto il territorio nazionale. La ricorrenza, istituita per legge nel 2023 con l’obiettivo di promuovere la cultura scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica, rappresenta un momento strategico per connettere il mondo della ricerca alle nuove generazioni. Attraverso incontri, laboratori e testimonianze dirette, l’INAF si propone di avvicinare studenti e studentesse alle frontiere dell’astrofisica moderna, offrendo una visione concreta delle carriere scientifiche e scardinando i pregiudizi che spesso ne limitano l’accesso.

Il programma raggiungerà il suo culmine simbolico e operativo mercoledì 11 febbraio, in coincidenza con la Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza. Voluta dall’ONU per accelerare il processo di uguaglianza di genere nel comparto scientifico, questa giornata sarà per l’INAF l’occasione di dare voce alle proprie ricercatrici, condividendo storie di eccellenza che possano ispirare e orientare le scienziate di domani.

L’obiettivo di questa iniziativa è alimentare la curiosità e la passione per le materie scientifiche, intese non solo come percorso formativo, ma anche come pilastro per la crescita professionale e sociale dei giovani. Investire oggi nell’orientamento STEM significa formare cittadini consapevoli e professionisti preparati a guidare l’Italia di domani.

Qui tutti gli eventi: https://edu.inaf.it/news/eventi/settimana-stem-11-febbraio-2026/