L’India esporta il primo carburante per aerei in Europa dopo il divieto sui prodotti russi

Reliance Industries avvia le esportazioni di carburante verso l’Europa dopo il bando della Unione Europea sui prodotti petroliferi russi

Reliance Industries ha scaricato parzialmente un carico di carburante per aerei in Italia. Si tratta della prima esportazione dell’India nella regione da quando, il 21 gennaio scorso, è entrato in vigore il divieto dell’Unione Europea sui prodotti derivati dal petrolio russo. L’India è uno dei principali acquirenti di petrolio russo e gli operatori del mercato stanno monitorando attentamente le sue esportazioni di greggio raffinato verso l’Europa per individuare segnali di interruzioni degli scambi commerciali che potrebbero far salire i prezzi delle forniture provenienti da altri Paesi. Il divieto Ue all’importazione di prodotti derivati dal greggio russo mira a limitare le entrate petrolifere che Mosca utilizza per finanziare la guerra in Ucraina.

Tra il 1° e il 4 febbraio la petroliera Aframax Liwa-V, noleggiata da Reliance, ha scaricato circa 390.000 barili di carburante per aerei (pari a circa metà del suo carico) al porto di Fiumicino, vicino a Roma, come mostrano i dati di tracciamento delle navi di Kpler, Vortexa e una fonte commerciale. La Liwa-V è arrivata in Italia intorno all’8 gennaio ed è rimasta in attesa fuori dal porto per quasi tre settimane. “Inizialmente lo scarico del carico era previsto per il 24 gennaio”, hanno affermato due diverse fonti commerciali. “Lo scarico è stato ritardato a causa del maltempo, la nave ha già scaricato una quantità considerevole di carico ed è in attesa fuori dal porto per scaricarlo completamente”, ha dichiarato un portavoce di Reliance.

