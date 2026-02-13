L’India valuta di aumentare l’uso delle centrali a gas nelle ore di punta

L’India sta valutando se le sue centrali elettriche a gas, sottoutilizzate, possano essere gestite durante le ore di punta serali per fornire un supporto flessibile alla generazione, considerato il rapido sviluppo delle energie rinnovabili. In genere, l’India massimizza la generazione a gas solo durante i mesi estivi di punta, perché è relativamente costosa. Tuttavia, Nuova Delhi mira a preservare i suoi circa 20 GW di capacità a gas per bilanciare la rete, piuttosto che lasciare che le centrali restino inattive o vengano dismesse, perché sono più pulite del carbone e compensano la natura intermittente dell’energia eolica e solare. “Negli ultimi tre anni abbiamo studiato se le centrali a gas possano funzionare per 8 ore la sera e restare chiuse per il resto della giornata”, ha dichiarato il segretario indiano all’Energia, Pankaj Agarwal, ad un incontro con i gestori delle centrali elettriche del Paese.

Agarwal non ha fornito alcuna tempistica per la conclusione dello studio, ma ha chiesto alle utility e ai gestori delle centrali di valutare l’opzione di utilizzare la generazione a gas per stabilizzare la rete. La quota di energia rinnovabile sulla capacità installata totale ha superato il 50%, e Agarwal ha affermato che l’India potrebbe affrontare le stesse sfide che l’Europa ha dovuto affrontare nel mantenere l’approvvigionamento energetico durante i periodi di bassa produzione di Energia eolica e solare.

Lo scorso anno il governo indiano ha ridotto la capacità di gas connessa alla rete da 25 GW a 20 GW, dopo che alcuni impianti sono stati dichiarati inadatti al funzionamento dopo anni di inattività a causa degli elevati prezzi del gas. L’India è il quarto acquirente mondiale di GNL e mira ad aumentare la quota di gas nel suo mix energetico al 15% entro il 2030, dall’attuale 6,2% circa. Il mese scorso i prezzi spot del GNL in Asia hanno raggiunto il massimo delle nove settimane, attestandosi a 11,35 dollari per milione di unità termiche britanniche (BTU), poiché le temperature invernali più basse nell’emisfero settentrionale hanno aumentato la domanda di riscaldamento.