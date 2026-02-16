L’Italia e la svolta ambientale: il 16 febbraio 2005 entrava in vigore il Protocollo di Kyoto

Il 16 febbraio 2005 rappresenta una data significativa per la politica ambientale di Italia. In quel giorno entrò ufficialmente in vigore il Protocollo di Kyoto, accordo internazionale promosso sotto l’egida dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e firmato nel 1997 nella città giapponese di Kyoto. Oggi, 16 febbraio 2026, ricorre il 21° anniversario di un passaggio cruciale nella lotta globale ai cambiamenti climatici. Il Protocollo imponeva ai Paesi industrializzati obiettivi vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra, considerati tra le principali cause del riscaldamento globale. Con la sua adesione, l’Italia si impegnò a ridurre le proprie emissioni, promuovendo politiche energetiche più sostenibili, incentivando le fonti rinnovabili e introducendo misure per migliorare l’efficienza energetica nei settori produttivi e nei trasporti.

L’applicazione dell’accordo rappresentò una sfida complessa, che richiese investimenti tecnologici e cambiamenti strutturali nell’economia nazionale. Tuttavia, contribuì anche a diffondere una maggiore sensibilità ambientale tra istituzioni, imprese e cittadini.

Nel corso degli anni, il Protocollo di Kyoto ha costituito la base per ulteriori accordi internazionali sul clima, segnando l’inizio di un percorso globale verso la sostenibilità.