Londra sott’acqua: grave allagamento a Islington dopo la rottura di una conduttura idrica | VIDEO

Un violento allagamento ha colpito la zona di Caledonian Road, nel quartiere di Islington, a Londra, nella giornata di oggi, 24 febbraio 2026, in seguito alla rottura improvvisa di una grossa conduttura idrica sotterranea. L’incidente ha provocato la fuoriuscita incontrollata di enormi quantità d’acqua, trasformando la strada in un vero e proprio fiume in piena. Le immagini diffuse sui social mostrano veicoli semi-sommersi, marciapiedi invasi dall’acqua e residenti costretti a rifugiarsi negli edifici circostanti. Il tratto interessato di Caledonian Road è stato immediatamente chiuso al traffico per motivi di sicurezza. La circolazione dei mezzi pubblici ha subito forti rallentamenti e deviazioni, mentre le autorità locali hanno invitato i cittadini a evitare l’area fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le squadre di emergenza e i tecnici dell’azienda idrica sono intervenuti rapidamente per isolare la perdita e contenere i danni. Le operazioni di riparazione potrebbero richiedere diverse ore, se non giorni, a seconda dell’entità del danno strutturale e delle condizioni del sottosuolo.

Il video dell’accaduto, girato da Kevin Teece, documenta la violenza dell’allagamento e la rapidità con cui l’acqua ha invaso la carreggiata, offrendo una testimonianza diretta dell’impatto dell’incidente sulla vita quotidiana del quartiere. Le autorità continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore, mentre si procede con le verifiche tecniche e la messa in sicurezza dell’area.