Longevità: cos’hanno in comune le persone che vivono oltre 100 anni

Fino a pochi decenni fa, soffiare su cento candeline era considerato un evento eccezionale, quasi un miracolo statistico riservato a pochi eletti baciati dalla fortuna o da una costituzione d’acciaio. Oggi, la scienza della longevità ci racconta una storia diversa, trasformando quello che era un mistero in una vera e propria mappa biologica e comportamentale che chiunque può provare a seguire. Attraverso lo studio approfondito delle cosiddette “Zone Blu” – aree geografiche come l’Ogliastra in Sardegna, l’isola di Okinawa in Giappone o la penisola di Nicoya in Costa Rica – i ricercatori hanno scoperto che i centenari non condividono solo una data di nascita lontana nel tempo, ma un ecosistema di abitudini, relazioni e processi metabolici sorprendentemente simili. Non si tratta solo di “non ammalarsi”, ma di un invecchiamento attivo dove la resilienza cellulare incontra un senso di scopo profondo, suggerendo che il segreto della lunga vita non sia racchiuso in una singola pillola magica, bensì in una sinergia complessa tra genetica (che conta per circa il 20-25%) e, soprattutto, stile di vita ed epigenetica, ovvero come l’ambiente “accende” o “spegne” i nostri geni.

I 4 pilastri della longevità

Le ricerche condotte su migliaia di centenari hanno evidenziato alcuni tratti comuni ricorrenti. Ecco i più significativi:

La regola dell’80% e l’alimentazione vegetale

Nelle zone a più alta concentrazione di centenari, il cibo non è solo nutrimento, ma medicina.

Restrizione calorica moderata: a Okinawa si pratica l’ Hara Hachi Bu , ovvero smettere di mangiare quando si è pieni all’80%. Questo evita di sovraccaricare il metabolismo e riduce lo stress ossidativo;

a Okinawa si pratica l’ , ovvero smettere di mangiare quando si è pieni all’80%. Questo evita di sovraccaricare il metabolismo e riduce lo stress ossidativo; Prevalenza vegetale: la dieta è composta per il 90-95% da piante. Legumi (fagioli, lenticchie, soia) sono la proteina principale, mentre la carne è spesso un “condimento” riservato alle occasioni speciali.

Movimento naturale (niente palestra)

Contrariamente a quanto si possa pensare, i centenari non sollevano pesi o corrono maratone. Il loro segreto è il movimento a bassa intensità ma costante.

Coltivare l’orto, camminare per raggiungere amici o negozi, salire scale e fare i lavori domestici manualmente mantiene il tono muscolare e la salute cardiovascolare senza causare i traumi tipici dello sport estremo.

Il “Perché” che ci tiene in vita

In Giappone lo chiamano Ikigai, in Costa Rica Plan de Vida. È la ragione per cui ci si sveglia la mattina.

Avere uno scopo, che sia prendersi cura dei nipoti, dedicarsi a un hobby o partecipare alla vita della comunità, riduce i livelli di cortisolo (l’ormone dello stress) e protegge dalle malattie neurodegenerative.

Connessione sociale e “tribù”

La solitudine è un killer silenzioso, scientificamente paragonabile al fumo di 15 sigarette al giorno. I centenari vivono immersi in reti sociali solide:

mettono la famiglia al primo posto ;

; fanno parte di cerchie sociali che promuovono abitudini sane (i cosiddetti Moai).

La genetica: un vantaggio, non una garanzia

Sebbene lo stile di vita sia determinante, gli studi sui super-centenari (chi supera i 110 anni) mostrano una particolare efficienza dei meccanismi di riparazione del DNA. Queste persone sembrano possedere varianti genetiche che le proteggono dalle malattie croniche legate all’età, come il cancro o il diabete, fino a fasi avanzatissime della vita. Tuttavia, per il restante 99% della popolazione, la longevità resta una partita che si gioca a tavola e nelle interazioni quotidiane.