L’UE accelera sull’Algeria: Jorgensen ad Algeri per rafforzare le forniture di gas

Il commissario europeo per l’energia, Dan Jorgensen, è ad Algeri per accelerare la fornitura di gas algerino all’Unione Europea, che si sta impegnando a diversificare le sue partnership per compensare il graduale divieto di approvvigionamento di gas russo. “Questo incontro è molto tempestivo, poiché stiamo riducendo la nostra dipendenza dal gas russo”, ha sottolineato Jorgensen in una conferenza stampa – “L’Algeria è già un partner molto importante in termini di gas, ma lo diventerà ancora di più”, ha affermato. Per privare Mosca di una manna finanziaria che finanzi la sua guerra in Ucraina, l’Unione Europea ha concordato un divieto sulle importazioni di gas russo entro l’autunno del 2027 al più tardi.

L’Europa intende quindi trovare nuove fonti di approvvigionamento e teme di diventare eccessivamente dipendente dal gas naturale liquefatto (GNL) importato dagli Stati Uniti, a cui si è rivolta in gran parte per compensare la cessazione degli acquisti dalla Russia. “C’è una crescente preoccupazione, che condivido, per il rischio di sostituire una dipendenza con un’altra”, ha recentemente avvertito Dan Jorgensen. Il Commissario europeo ha menzionato la crisi con gli Stati Uniti sulla Groenlandia, che sta spingendo l’Ue a cercare altri partner, anche per l’energia.Per quanto riguarda il GNL, trasportato via nave, scaricato nei porti, rigassificato e poi immesso nella rete europea, Bruxelles è in trattative con Canada, Qatar e Nord Africa, ha spiegato.

Nel terzo trimestre del 2025, gli Stati Uniti rappresentavano il 60% delle importazioni europee di GNL, rispetto al 24% di inizio 2021. Dopo la Russia (12,7%), l’Algeria si è classificata al terzo posto (7,7%), seguita dal Qatar (6%).L’Algeria è già il secondo fornitore di gasdotto per l’UE, rappresentando il 14,6% delle importazioni europee, dietro alla Norvegia (51,8%), nel terzo trimestre.