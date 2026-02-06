L’Ue contesta TikTok: “il design crea dipendenza”, la risposta è immediata

In base a un’indagine approfondita aperta il 19 febbraio 2024, la Commissione europea ha contestato in via preliminare la violazione da parte di TikTok della legge sui servizi digitali (Dsa) in relazione al suo design che crea dipendenza. Ciò include funzionalità quali lo scorrimento infinito, la riproduzione automatica dei contenuti, il sistema di notifiche push e il meccanismo di raccomandazione altamente personalizzato. Immediata è arrivata la risposta: “le indagini preliminari della Commissione descrivono la nostra piattaforma in modo completamente falso e privo di fondamento e adotteremo tutto il necessario per contrastare tali accuse con ogni mezzo a nostra disposizione”. Lo dichiara un portavoce di TikTok a commento dei risultati dell’indagine preliminare della Commissione europea.