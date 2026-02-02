Madagascar devastato dal Ciclone Fytia: 7 morti e 20mila sfollati

Un ciclone tropicale abbattutosi sul Madagascar nel fine settimana ha provocato la morte di 7 persone e costretto oltre 20mila abitanti a lasciare le proprie abitazioni. Il primo bilancio è stato diffuso dalle autorità locali. Il ciclone Fytia, accompagnato da raffiche di vento che hanno raggiunto i 210 km/h, ha colpito l’isola dell’Oceano Indiano nella mattinata di sabato, per poi allontanarsi ieri mattina. Secondo quanto riferito dall’agenzia nazionale per la gestione dei disastri, una delle vittime è deceduta nella capitale Antananarivo, mentre un’altra persona risulta ancora dispersa dopo essere stata trascinata da un fiume in piena. Le autorità hanno inoltre confermato che più di 20mila persone sono state costrette a evacuare.

Fytia rappresenta la quinta tempesta tropicale a colpire il Madagascar dallo scorso settembre, come indicato dall’agenzia meteorologica. La stagione dei cicloni nella regione si conclude generalmente tra marzo e aprile.