Malattie autoimmuni del fegato: accordo internazionale per curare una patologia soprattutto femminile

Chi convive con la Colangite Biliare Primitiva (PBC) impara presto che non si tratta solo di una malattia del fegato. E’ una presenza costante, fatta di prurito che non dà tregua, stanchezza che rallenta ogni gesto, sonni interrotti. E’ una patologia rara che colpisce soprattutto le donne e le accompagna spesso per anni, a volte senza risposte davvero efficaci. È in questo quadro che a Washington, durante un recente confronto internazionale tra le due principali società scientifiche del fegato – EASL (European Association for the Study of the Liver) e AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases) – è nata una nuova intesa destinata a cambiare il modo in cui la PBC viene studiata e valutata.

“Uniformare i criteri significa dare più forza alla ricerca e accelerare ogni passaggio, dalla sperimentazione alla pratica clinica – spiega Marco Carbone, Professore Associato di Gastroenterologia e Dirigente Medico dell’Ospedale Niguarda di Milano – perché solo una base comune permette di trasformare l’interesse scientifico in terapie reali. La nuova cornice definita a Washington rappresenta una svolta oltre la tecnica perché permette di leggere la malattia con più precisione, valutare i benefici dei trattamenti in modo più completo e dare spazio a ciò che i pazienti vivono ogni giorno. Per chi convive con la PBC, significa la prospettiva concreta di studi più rapidi, terapie più mirate e risposte cliniche più tempestive”.

Una prevalenza femminile

Anche se rappresenta meno dell’1% di tutte le malattie del fegato, la PBC è una delle principali patologie autoimmuni epatiche dell’età adulta. Non nasce come conseguenza di altre condizioni, ma da una risposta immunitaria alterata che colpisce i dotti biliari, interessando soprattutto donne tra i 40 e i 60 anni. Una prevalenza femminile (oltre l’80%) che riflette l’andamento tipico di molte malattie autoimmuni, più frequenti nel sesso femminile per una maggiore reattività del sistema immunitario.

La sua rarità rende difficile condurre studi ampi, mentre l’eterogeneità dei trial realizzati negli anni ha spesso complicato il confronto tra le diverse terapie. In questo contesto, un quadro condiviso tra Europa e Stati Uniti diventa essenziale perché permette di interpretare la PBC con criteri allineati, seguirne con maggiore precisione la progressione e applicare le evidenze scientifiche in modo più omogeneo.

Parametri più chiari per studi più utili

Uno dei punti chiave dell’intesa riguarda la definizione di biomarcatori più uniformi. Fosfatasi alcalina e bilirubina totale restano indicatori fondamentali, ma il nuovo approccio invita a interpretarli in modo più rigoroso e omogeneo, così da ottenere risultati più comparabili tra trial condotti in diversi Paesi. “Risultati che parlano la stessa lingua aiutano tutti: i ricercatori, gli enti regolatori, ma soprattutto i pazienti – osserva Carbone – perché evidenze più consistenti permettono di valutare con maggiore sicurezza l’efficacia delle nuove terapie e ridurre tempi e incertezze”.

La qualità della vita non è un dettaglio

Prurito persistente, fatica profonda, disturbi del sonno sono i sintomi che, più dei parametri di laboratorio, definiscono la quotidianità della PBC. Questa nuova intesa riconosce finalmente il loro peso, integrandoli come endpoint strutturati negli studi clinici e non più come elementi secondari. “I pazienti ci ricordano ogni giorno che la PBC non è solo un valore alterato nel sangue – precisa Carbone – ma un’esperienza che toglie energia, serenità e continuità alla vita quotidiana. Riconoscere questo nei trial significa avvicinare la ricerca alla realtà e dare dignità clinica ai sintomi più difficili da gestire”.

Scienza e regolatori più allineati

Lo sviluppo di nuove terapie per la PBC è spesso rallentato da endpoint clinici non uniformi e da richieste regolatorie differenti tra continenti. Il nuovo allineamento tra comunità scientifica, FDA (Food and Drug Administration), EMA (European Medicines Agency) e aziende farmaceutiche crea invece una base comune che può velocizzare ogni fase del percorso, dall’avvio degli studi alla revisione finale dei dossier.

“Si registra un rinnovato interesse scientifico da parte della comunità medica insieme a un coinvolgimento sempre più attivo delle associazioni di pazienti. Parallelamente, le aziende farmaceutiche stanno investendo in modo significativo nello sviluppo di nuove terapie mirate a rallentare la progressione della malattia e alleviarne i sintomi più invalidanti. Tuttavia – conclude Carbone – il percorso che conduce alla registrazione di nuovi farmaci per queste patologie rimane complesso. Solo una stretta e continua collaborazione tra la comunità scientifica, le associazioni di pazienti e gli enti regolatori – come l’EMA in Europa – potrà garantire il successo di questo processo, rendendo disponibili terapie innovative, efficaci e sicure nella pratica clinica a beneficio dei pazienti”.