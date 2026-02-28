Malore improvviso durante una partita: 24enne in terapia intensiva

E’ ricoverato in ospedale in terapia intensiva un giovane 24enne colto da arresto cardiaco mentre stava giocando in un campo di calcio a Crova, nel Vercellese. I presenti, seguendo le indicazioni fornite telefonicamente dalla Centrale Operativa del 118, hanno iniziato le manovre di massaggio cardiaco fino a quando sul posto non è intervenuta un’ambulanza con il medico a bordo che ha proseguito con le manovre avanzate di rianimazione. Successivamente il 24enne è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale dove è stato sottoposto alle cure necessarie di rianimazione cardiochirurgica.