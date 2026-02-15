Malore in mare sulla rotta per Igoumenitsa: soccorso passeggero greco

Un passeggero di nazionalità greca, colto da improvviso malore a bordo della motonave Venezia diretta a Igoumenitsa che si trovava a circa 30 miglia dal porto di Vieste (Foggia), è stato soccorso da personale della guardia costiera allertato la scorsa notte da una richiesta di intervento dalla centrale operativa della direzione marittima di Bari. È stata attivata la procedura emergenziale attraverso il centro internazionale radio medico, che ha disposto l’immediata evacuazione medica via mare del passeggero. Alle 4.00 sono iniziate le operazioni di trasbordo del passeggero sulla motovedetta della guardia costiera a circa 15 miglia nautiche dalla costa.

Nel porto di Vieste ad attendere l’uomo c’era l’ambulanza del 118. Dopo che il personale medico ha stabilizzato il paziente, l’uomo è stato trasportato nel punto di primo intervento di Vieste per le cure del caso.