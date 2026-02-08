Maltempo, a Procida crolla muro interno di Palazzo d’Avalos

Un muro interno del complesso monumentale di Palazzo d’Avalos, uno dei principali simboli storici e culturali dell’isola di Procida, è crollato nella mattinata odierna a causa delle intense piogge che hanno colpito il territorio negli ultimi giorni, compromettendo la stabilità della struttura poi ceduta. L’area interessata era già stata interdetta al pubblico. Al momento del crollo erano presenti esclusivamente alcune guide impegnate nelle attività preparatorie in vista delle prossime visite. Non si registrano feriti né persone coinvolte.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i volontari della Protezione Civile, che hanno avviato le prime operazioni di verifica e messa in sicurezza, affiancati dai tecnici dell’ufficio tecnico comunale e dai Carabinieri.

Il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, ha firmato un’ordinanza urgente che dispone la chiusura totale del sito fino al completamento degli accertamenti strutturali e dei rilievi tecnici necessari per valutare le condizioni dell’intero complesso. Le verifiche proseguiranno anche nelle prossime ore.