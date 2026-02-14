Maltempo a Roma, oltre cento interventi della Polizia Locale in tutta la città

Sono stati oltre cento gli interventi effettuati dalle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale oggi su tutto il territorio di Roma a causa del maltempo. Tra gli episodi più rilevanti quello a viale Tirreno, in prossimità di corso Sempione, dove le pattuglie del III Gruppo Nomentano sono intervenute tempestivamente a seguito del crollo di una porzione del muro perimetrale di un edificio privato. Il cedimento ha interessato il marciapiede e il dehors di un esercizio pubblico. Gli agenti hanno provveduto a delimitare e mettere in sicurezza l’area. Non si registrano feriti. Altro importante intervento questa mattina in via Aurelia Antica, all’altezza del civico 192, dove le pattuglie del XII Gruppo Monteverde sono intervenute per la caduta di un albero che aveva ostruito completamente la carreggiata. Gli agenti hanno provveduto alla chiusura temporanea della strada, consentendo l’intervento dei Vigili del Fuoco per la rimozione dell’albero e il ripristino delle condizioni di sicurezza.

In via Fonte Buono, all’altezza del casale Ciribelli, il personale dell’VIII Gruppo Tintoretto è intervenuto a seguito di un cedimento del muro perimetrale di un casale. Anche in questo caso, gli agenti hanno messo in sicurezza dell’area e alle operazioni.

