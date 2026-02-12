Maltempo a Roma: pioggia battente e traffico in tilt

Roma e provincia sono bersagliate dalla pioggia da questa notte, come previsto dai bollettini meteorologici. Le precipitazioni intense, ben 47 mm tra le zone di Monteverde e San Pietro, continueranno per tutta la giornata di oggi, giovedì 12 febbraio, portando disagi significativi alla circolazione cittadina. Fin dalle prime ore del mattino, molte strade e sottopassi risultano allagati. I vigili del fuoco e le autorità locali segnalano criticità in tutti i quadranti della Capitale, con traffico da bollino rosso soprattutto in ingresso verso il centro.

Particolarmente problematiche risultano alcune arterie principali. Sulla via Pontina si registrano rallentamenti da Pomezia Nord in direzione Roma. Allagato anche il sottopasso ferroviario di via Baffi al Portuense. Anche sull’A1 Diramazione Roma Nord la circolazione risulta complicata. Forti raffiche di vento e possibile attività elettrica locale nelle prossime ore potranno rendere ancora più difficili gli spostamenti.

Sulla linea Roma-Civitavecchia, la circolazione ferroviaria è rallentata tra Maccarese e Roma Aurelia per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona e che hanno provocato l’allagamento della sede ferroviaria. È in corso l’intervento dei tecnici di RFI. Si registrano rallentamenti fino a 60 minuti, variazioni e cancellazioni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.