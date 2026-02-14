Maltempo: a Venezia l’acqua alta minaccia il fine settimana del Carnevale

Stasera alle 22.30 sono previsti 95 centimetri di acqua alta a Venezia, un livello che, a differenza di stamane con 120 centimetri, potrebbe far rimanere giù il Mose. Anche se, a causa dei venti di Bora, a Chioggia sono previsti circa 5 centimetri di marea in più. Situazione diversa per domani mattina, domenica 15 febbraio, quando sono previsti 120 centimetri alle ore 9.20, un livello che, se confermato, farà nuovamente alzare tutte e quattro le barriere del Mose. Per la serata di domani il Centro maree del Comune di Venezia prevede altri 100 centimetri verso le 22.50, un livello che però potrebbe diminuire e bloccare il sollevamento delle barriere. Condizioni favorevoli al fenomeno dell’acqua alta sono comunque previste almeno fino a giovedì 19 febbraio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.