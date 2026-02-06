Maltempo Abruzzo, mareggiata distrugge strutture a Fossacesia: danni per operatori balneari e piccola pesca | FOTO

Una violenta mareggiata ha colpito nelle ultime ore la costa di Fossacesia (Chieti), danneggiando strutture e attrezzature della piccola pesca, trascinando detriti e ciottoli fino alla viabilità litoranea. Il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha richiesto alla Regione Abruzzo un intervento “urgente e non più rinviabile“, sollecitando la realizzazione di opere strutturali efficaci, con particolare riferimento alla zona nord, da tempo la più esposta a questi fenomeni. Di Giuseppantonio ha incontrato una delegazione di pescatori che ha segnalato i pericoli legati alle mareggiate manifestando forte preoccupazione per la sicurezza delle attività.

“Da anni segnaliamo una situazione di estrema fragilità – ha dichiarato il sindaco -, ma oggi non siamo più di fronte a episodi isolati: si tratta di una criticità strutturale che mette a rischio il lavoro di pescatori e operatori balneari, oltre a un patrimonio ambientale e turistico di valore strategico per l’intero Abruzzo. Non bastano più interventi tampone. Servono scelte chiare, risorse adeguate e opere di difesa costiera realmente efficaci. Ogni ulteriore rinvio significherebbe assumersi la responsabilità di danni annunciati, con gravi conseguenze per l’economia locale e per chi vive e lavora quotidianamente su questo tratto di costa. Chiediamo alla Regione un piano concreto di ulteriori investimenti e tempi certi. Fossacesia è pronta a fare la propria parte”.

Il primo cittadino ha annunciato di aver richiesto un incontro con l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, “affinché la problematica venga affrontata in modo definitivo, con interventi e investimenti adeguati alla gravità della situazione, nell’interesse dell’intero territorio costiero”.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.