Maltempo Abruzzo, violenta mareggiata sulla Costa dei Trabocchi: a Vasto crolla la passerella dello storico trabocco Canale | FOTO

Negli ultimi giorni il litorale di Vasto è stato investito da diverse mareggiate che hanno provocato un danno significativo a uno dei simboli più riconoscibili della Costa dei Trabocchi: il trabocco storico in località Canale, dove una parte della passerella di accesso è crollata sotto la spinta ripetuta dei frangenti. L’episodio si inserisce in un contesto meteomarino tipico delle fasi di maltempo più incisive sull’Adriatico centro-meridionale, quando un intenso campo di vento e un assetto barico favorevole generano un moto ondoso lungo e molto energetico. In queste situazioni, la combinazione tra onde alte, mare in rapido aumento e frangenti concentrati in battigia può trasformarsi in un vero stress strutturale per tutte le infrastrutture esposte.

Nel caso specifico, la passerella sospesa che collega la costa al trabocco ha rappresentato il punto più vulnerabile: l’impatto continuo delle onde ha sollecitato gli elementi portanti e i giunti, fino a determinare il cedimento di una porzione che ora risulta parzialmente collassata in mare e non più transitabile in sicurezza.

A rendere il quadro ancora più critico contribuisce la fragilità geomorfologica di questo tratto costiero. La Costa dei Trabocchi, infatti, è da anni esposta a un processo di erosione cronica e arretramento della linea di riva: in un simile scenario, anche mareggiate non lunghissime possono produrre danni importanti, perché la spiaggia offre meno “cuscinetto” naturale contro la forza delle onde.

L’evento di Vasto rappresenta quindi un segnale concreto di come le condizioni meteomarine estreme, sempre più frequenti e intense, stiano aumentando l’esposizione di strutture storiche e turistiche. Senza manutenzione mirata, monitoraggi periodici e strategie di adattamento costiero, ogni nuova tempesta rischia di trasformarsi in un impatto diretto sul patrimonio identitario del litorale abruzzese.

