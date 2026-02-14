Maltempo, agricoltura in ginocchio in Calabria

La violenta ondata di maltempo che ha investito la Calabria negli ultimi giorni, associata al passaggio del ciclone Nils, sta provocando gravi conseguenze per il comparto agricolo regionale. L’allarme arriva da Confagricoltura Calabria, che segnala danni diffusi a colture, infrastrutture rurali e viabilità interpoderale. Situazione particolarmente critica nella Sibaritide, dove il fiume Crati è esondato nei pressi di Sibari, sommergendo ampie superfici coltivate. Numerosi appezzamenti risultano completamente allagati, con colture distrutte e terreni resi impraticabili. L’eccessiva presenza d’acqua ha inoltre compromesso la qualità dei suoli, favorendo fenomeni di erosione e ristagno che potrebbero compromettere anche le prossime stagioni produttive.

Gravi criticità si registrano anche nella Piana di Gioia Tauro, dove piogge intense e raffiche di vento hanno causato allagamenti diffusi e la caduta prematura dei frutti, con perdite stimate superiori al 50%. Colpite duramente anche le produzioni orticole invernali nella zona di Crotone.