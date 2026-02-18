Maltempo Algeria, piogge senza tregua nel Nord-Ovest: il Wadi Mina resta in piena da due mesi e la viabilità rurale collassa | VIDEO

Le criticità idro-meteorologiche nel Nord-Ovest dell’Algeria continuano a mostrare un quadro preoccupante, e il bacino del Wadi Mina ne è in queste ore uno degli esempi più emblematici. Nella giornata odierna, lungo il collegamento stradale tra Oued El Abtal e Douar Ouled Ziane (wilaya di Mascara), si è verificato un nuovo episodio di perdita di controllo di un veicolo, legato all’innalzamento del livello idrico del corso d’acqua, che da settimane permane su portate elevate.

Il dato meteorologico più significativo non è tanto il singolo incidente, quanto la persistenza del forcing atmosferico: da quasi due mesi la regione viene interessata da passaggi perturbati ripetuti, con piogge anche di moderata o forte intensità che hanno portato i suoli a una condizione di saturazione prolungata. In un contesto simile, la capacità del terreno di assorbire nuova acqua precipita drasticamente, e una quota sempre maggiore di pioggia si trasforma in ruscellamento superficiale, alimentando wadi e affluenti con tempi di risposta molto rapidi.

La morfologia valliva del settore, unita alla presenza di tratti stradali in prossimità dell’alveo, rende la viabilità particolarmente vulnerabile: bastano poche ore di precipitazioni intense per trasformare attraversamenti e guadi in punti critici, con rischio di isolamento temporaneo per i piccoli centri rurali. Non a caso, le comunità locali tornano a sottolineare un problema strutturale: la carenza di infrastrutture adeguate, come ponti sopraelevati o passaggi protetti, in grado di garantire collegamenti sicuri anche durante le fasi di piena.

Dal punto di vista previsionale, la situazione potrebbe restare delicata anche nelle prossime settimane. Finché il bacino rimarrà in uno stato di saturazione e con drenaggio naturale ridotto, ogni nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico avrà la capacità di riattivare rapidamente condizioni di piena, aumentando il rischio idraulico e rendendo indispensabile massima prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle ore di maltempo più intenso.