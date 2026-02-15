Maltempo: allerta rientrata a Fiumicino, tregua per la foce del Tevere

Tregua meteorologica e ritorno alla normalità al Passo della Sentinella, a Fiumicino. Ieri, a causa degli allagamenti provocati dalla mareggiata alla foce del Tevere, sono stati evacuati 5 nuclei familiari, per un totale di 12 persone. Per supportarle, il PIS – Pronto Intervento Sociale del Comune, in collaborazione con gli uffici competenti, ha predisposto inizialmente l’apertura del Centro Catalani come struttura di accoglienza temporanea. Successivamente, le famiglie sono state trasferite in strutture ricettive del territorio comunale, garantendo condizioni di sicurezza. Per una signora anziana con disabilità è stata inoltre organizzata un’assistenza dedicata: un’operatrice sanitaria privata ha fornito supporto continuo presso la struttura ricettiva individuata.

“L’Amministrazione ha confermato il costante monitoraggio della situazione e la piena operatività dei servizi sociali, per la tutela e l’ assistenza alle persone in condizioni di fragilità, coinvolte nelle alluvione che ieri hanno colpito Passo della Sentinella – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino, Monica Picca – Ringrazio tutti gli operatori coinvolti per la professionalità e la rapidità dimostrate: il nostro impegno proseguirà anche nei prossimi giorni per garantire assistenza alle famiglie colpite“.

