Maltempo, Andalusia sferzata dalla burrasca ‘Leonardo’: 900 evacuati e scuole chiuse

È allerta in Andalusia, nel sud della Spagna, colpita dalla burrasca ‘Leonardo’, che sta portando piogge eccezionali, in aumento nelle prossime ore, con il rischio di gravi inondazioni. Secondo l’Agenzia statale di Meteorologia (Aemet), sono attivi avvisi di livello rosso per massimo rischio di inondazioni nella sierra di Cadice e nell’interno della provincia di Malaga, nella regione meridionale dell’Andalusia, dove possono cadere oltre 200 litri di pioggia per metro quadrato in 24 ore. La Giunta dell’Andalusia ha sospeso le lezioni in presenza per domani in tutta la regione, ad eccezione della provincia di Almeria, e ha attivato il secondo livello del piano di emergenza per rischio idrogeologico. In via preventiva sono stati mobilitati 250 membri dell’Unità militare di emergenza (Ume).

Nella provincia di Cadice, il fiume Guadalete ha raggiunto livelli critici, costringendo le autorità di protezione civile e i servizi di emergenza a ordinare le evacuazioni preventive di circa 900 persone nell’area di Jerez de la Frontera, per il rischio di esondazione. Il governatore dell’Andalusia, Juanma Moreno, ha parlato di “un fenomeno eccezionale e poco frequente” facendo appello ai cittadini “a limitare gli spostamenti mercoledì se non strettamente indispensabili”. L’Aemet avverte che il maltempo potrebbe protrarsi fino a venerdì con piogge, forti raffiche di vento, fenomeni costieri e grandinate su gran parte del sud della Penisola Iberica.