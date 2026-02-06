Maltempo Basilicata, piogge intense nel Pollino: “forte innalzamento della torbidità delle acque” alla sorgente del Frida

A causa delle intense e persistenti precipitazioni che stanno interessando la zona del Pollino, Acquedotto Lucano sta intervenendo sulla sorgente del Frida a causa di un fenomeno di ‘‘forte innalzamento della torbidità delle acque”. Il sistema idrogeologico del Pollino, caratterizzato da una natura carsica, reagisce con estrema rapidità agli eventi meteorologici intensi, trascinando naturalmente sedimenti e particelle di argilla che rendono l’acqua non idonea all’immissione in rete per scopi idropotabili. Per garantire la massima sicurezza sanitaria e preservare l’integrità delle condotte adduttrici, il personale di Acquedotto Lucano sta attualmente deviando allo scarico circa 450 litri al secondo. Acquedotto Lucano ha spiegato che questa manovra è necessaria per evitare che la torbidità comprometta i processi di disinfezione e provochi l’accumulo di detriti lungo la rete, che causerebbero danni strutturali e lunghi tempi di bonifica.

Al momento, l’erogazione nei 28 Comuni interessati dalla condotta del Frida ‘‘sta proseguendo regolarmente” grazie all’utilizzo dei volumi di riserva accumulati nei serbatoi di compenso. Tuttavia, la disponibilità di acqua è strettamente legata alla durata e all’intensità delle piogge e alla capacità dei serbatoi di accumulo.

Il laboratorio della società di gestione del servizio idrico è in stato di allerta e sta effettuando campionamenti continui per monitorare i parametri di torbidità e la qualità microbiologica.

Rischio di sospensioni temporanee dell’erogazione

”Qualora le piogge dovessero persistere – ha spiegato Acquedotto Lucano in una nota – l’impossibilità di alimentare i serbatoi potrebbe rendere necessarie, nelle prossime ore, manovre di riduzione della pressione o sospensioni temporanee dell’erogazione in alcuni abitati. In caso di miglioramento, invece, non appena i valori di torbidità rientreranno nei limiti di sicurezza, la sorgente sarà immediatamente riallacciata alla rete idropotabile. I cittadini dell’area sono stati invitati a utilizzare l’acqua in modo parsimonioso e responsabile, al fine di prolungare il più possibile l’autonomia delle riserve idriche esistenti’‘.

