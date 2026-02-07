Maltempo Basilicata: rientrata l’emergenza torbidità alla sorgente del Frida

È rientrata l’emergenza torbidità alla sorgente del Frida. Lo comunica Acquedotto Lucano, spiegando che “grazie al presidio costante e alle manovre tecnico-operative attuate senza sosta nelle ultime 24 ore, è stata superata con successo la fase critica. L’impegno straordinario delle squadre sul campo e del laboratorio ha permesso di gestire i picchi di torbidità causati dal maltempo sul Pollino, garantendo la continuità dell’erogazione ed evitando interruzioni nei 28 comuni serviti. I parametri sono ora tornati entro i limiti di sicurezza, consentendo il riallaccio immediato della sorgente e l’immissione in rete dell’intera portata di 450 litri al secondo”.

Con la ripresa del flusso a pieno regime, informa Acquedotto Lucano, “potrebbero verificarsi lievi e temporanei fenomeni di opalescenza o presenza di aria nelle tubazioni. Si tratta di fenomeni fisiologici legati alla variazione delle pressioni che non pregiudicano la potabilità dell’acqua. Il personale tecnico continuerà a vigilare con la massima attenzione sulla sorgente per garantire la perfetta stabilità del servizio“.

L’amministratore unico e il direttore generale di Acquedotto Lucano, Alfonso Andretta e Luigi Cerciello Renna, esprimono il loro “ringraziamento particolare ai cittadini per aver adottato comportamenti virtuosi e parsimoniosi nell’uso della risorsa idrica durante la fase di preallarme, e al personale di Acquedotto Lucano per l’impegno profuso e la professionalità dimostrati. Questa sinergia tra gestore e utenza è stata determinante per superare l’evento meteorologico senza criticità”.

