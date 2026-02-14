Maltempo Basilicata, superate le soglie di allarme: stop alla Statale 18 a Maratea

A causa delle incessanti piogge, in serata si è registrato il superamento delle soglie di allarme, imponendo la chiusura, per almeno 48 ore, del tratto della strada statale 18, nei pressi di Maratea (Potenza). E’ quanto fa sapere il Comune di Maratea sulla pagina Facebook. Da domani, domenica “la strada sarà chiusa e verrà riaperta alla circolazione al completamento delle verifiche di sicurezza”.

