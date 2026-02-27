Maltempo Brasile, alluvioni nel Minas Gerais: aumenta il bilancio delle vittime, domani la visita di Lula

Secondo l’ultimo bilancio dei Vigili del Fuoco, il bilancio delle vittime delle alluvioni nelle città di Juiz de Fora e Ubá, nello Stato di Minas Gerais, in Brasile, è salito a 64, mentre cinque persone risultano ancora disperse. Solo a Juiz de Fora circa 4.200 persone sono assistite in rifugi di emergenza dopo essere state evacuate o aver perso la propria abitazione. Gran parte del territorio di Juiz de Fora è composta da colline e rilievi, con altitudini comprese tra 470 e quasi 1.000 metri. La città sorge in una valle circondata da pareti naturali, una configurazione che favorisce il ristagno delle nubi e precipitazioni intense.

Il Presidente del Brasile Luiz Inácio Lula da Silva effettuerà domani una visita nelle città di Juiz de Fora e Ubá. Il capo dello Stato sorvolerà le aree più danneggiate e incontrerà le autorità locali per fare il punto sull’emergenza.

Dopo le eccezionali piogge, le previsioni indicano, intanto, una graduale diminuzione nei prossimi giorni. Resta però l’allerta per possibili nuove inondazioni e frane, a causa del terreno saturo e delle criticità nel drenaggio. Secondo l’Istituto nazionale di meteorologia, a Juiz de Fora sono caduti oltre 740 millimetri di pioggia dall’inizio del mese, il valore più alto registrato dal 1961, pari al 400% in più rispetto alla media storica.