Maltempo Brasile, forti piogge causano inondazioni e disagi a Rio de Janeiro: travolta Itaperuna | VIDEO

Dopo una giornata calda, Rio de Janeiro ha registrato intense piogge in diversi quartieri nella giornata di ieri, lunedì 2 febbraio. Un automobilista è caduto in un fosso a Taquara ed è stato salvato dai Vigili del Fuoco. A Bento Ribeiro, la via Óbidos è stata allagata. La Centrale Operativa ha segnalato che Rio de Janeiro è entrata nella fase 2 a causa delle forti piogge e dei forti venti. A Copacabana, un albero è caduto sulle auto parcheggiate. A Baixada Fluminense, l’acqua ha allagato Avenida Brigadeiro Lima e Silva, a Duque de Caxias, e ha causato congestione nelle vie Henrique Valadares e Raimundo Correia. Forti piogge hanno colpito anch Itaperuna e in poche ore hanno causato inondazioni e danni in tutta la città, con strade sommerse e auto trascinate via dalla furia dell’acqua, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.