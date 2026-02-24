Maltempo Brasile, notte di inondazioni e frane a Zona da Mata: almeno 22 vittime e decine di dispersi | VIDEO

La regione di Zona da Mata, nel Minas Gerais, stato nel sud-est del Brasile, è stata colpita da una tempesta nella notte tra 23 e 24 febbraio. Una squadra di emergenza dei Vigili del Fuoco ha lasciato Belo Horizonte per le città di Juiz de Fora e Ubá per aiutare a cercare le vittime dopo diverse frane, inondazioni, colate di fango e pericoli sui pendii. Almeno 16 persone sono morte in 7 frane verificatesi in vari quartieri di Juiz de Fora, mentre nella vicina Ubá sono morte altre 6 persone. Secondo il portavoce dei Vigili del Fuoco, il Tenente Henrique Barcellos, più di 20 Vigili del Fuoco e cani da ricerca sono stati impiegati nelle prime ore del mattino: si cercano 45 persone disperse.

Tra le 21:15 di lunedì 23 e le 4:40 di martedì 24, ci sono state 211 chiamate di emergenza a Juiz de Fora e nei comuni limitrofi. Sono 440 le persone rimaste senza casa e nelle zone colpite diverse strade si sono trasformate in fiumi di fango.

Una prima valutazione del Comune di Juiz de Fora, nelle prime ore del mattino, ha segnalato inondazioni in oltre 10 località, il crollo di almeno due edifici, sei frane, cedimenti di pendii in diverse aree e altri incidenti.

Il Presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha dichiarato sui suoi social che le forze di sicurezza stanno lavorando al salvataggio e fornendo assistenza immediata alla popolazione colpita dalla pioggia.

Scuole chiuse e stato di emergenza a Juiz de Fora

La tempesta in città ha causato lo straripamento del fiume Paraibuna. Questa mattina, il Comune di Juiz de Fora ha comunicato che “a causa delle intense piogge cadute sulla città, le lezioni sono sospese questo martedì nelle scuole comunali”. “Ci sono reali difficoltà di circolazione in città a causa di inondazioni e frane. Pertanto, per la sicurezza dell’intera comunità scolastica (studenti, personale scolastico), il Comune di Juiz de Fora (PJF) ha deciso di sospendere le lezioni. Il PJF suggerisce inoltre di spostarsi il meno possibile per evitare rischi inutili”, si legge nel comunicato.

Poco dopo, il Comune ha emesso un decreto che dichiarava lo stato di calamità pubblica nel comune di Juiz de Fora a causa delle intense piogge. Il decreto entra in vigore oggi e rimarrà in vigore per 180 giorni. Il municipio di Juiz de Fora ha detto che la città ha registrato il doppio delle precipitazioni previste per febbraio.